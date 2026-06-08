В Башкирии выделили 2842 квоты на ЭКО по ОМС

В 2025 году было выделено 2489 квот. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии опубликовали постановление об итогах социально-экономического развития республики. Из документа следует, что в 2026 году число квот на экстракорпоральное оплодотворение по программе обязательного медицинского страхования увеличилось на 14,46 процента по сравнению с прошлым годом. Всего в этом году выделят 2842 квоты. В 2025 году их было 2489.

На сайте регионального минздрава сказано, что по состоянию на 5 июня квоту уже одобрили 37 женщинам из списка ожидания. Еще 283 пациентки ждут своей очереди.

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