В Башкирии повторно продают аттракционы со скидкой до 50 процентов

Первый аукцион 18 мая провалился из-за отсутствия желающих, теперь цену будут снижать поэтапно. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии объявили о повторной продаже четырех аттракционов из парка «Нефтяник». Первый аукцион назначили на 18 мая, но он не состоялся, так как никто не подал заявок. Тогда муниципалитет перешел к процедуре публичного предложения. Цену будут постепенно снижать, максимальная скидка может достичь половины от начальной стоимости.

В продажу выставили аттракцион «Веселая радуга» 2012 года выпуска, а также «Веселые горки», «Орбиту» и «Вертолет» – все три 2001 года. Начальная цена каждого лота составляет от 337 до 946 тысяч рублей. В ходе торгов цену будут последовательно понижать шагом 10 процентов до так называемой цены отсечения, то есть до 50 процентов от стартовой.

Принимать заявки будут до 26 июня 2026 года на электронной площадке АО «ЕЭТП», сообщает UfaTime.ru.

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