В Башкирии ожидаются кратковременные дожди с грозами

В воскресенье, 7 июня, жителей Башкирии ждет пасмурная и прохладная погода. По данным Башгидрометцентра в республике прогнозируются кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер будет западного и северо-западного направления, умеренный.

В Уфе согласно данным сервисов по прогнозу погоды, весь день 7 июня будет идти небольшой дождь и прекратится он только к вечеру. Температура воздуха ночью в республике составит +8, +13°С. Днем воздух прогреется до +16, +21°С.

В начале новой недели погода в Башкирии существенно не изменится. В понедельник и вторник в республике ожидаются дожди.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.