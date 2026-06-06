Жительница Башкирии попалась на удочку мошенников и собиралась отдать им 725 тысяч рублей

На днях 24-летняя жительница Стерлитамака попалась на удочку мошенников и едва не отдала им все сбережения своей семьи. Как сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии, благодаря бдительности отца и оперативной реакции полицейских это удалось предотвратить.

Как рассказала после инцидента полицейским девушка, ей позвонили якобы из доставки цветов и попросили продиктовать код из СМС. Не задумываясь жительница Стерлитамака это сделала, после чего ей позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что ее личный кабинет на Госуслугах был взломан и с ней скоро свяжется «сотрудник ФСБ».

Затем с девушкой связался лжесотрудник ФСБ и потребовал собрать из дома все сбережения «для дальнейшего декларирования». Якобы она подозревается в пособничестве вражеской организации и скоро станет фигурантом уголовного дела.

- Напуганная девушка сняла с карт отца 725 тысяч рублей и под влиянием мошенников заказала такси в Уфу для дальнейшей передачи денег курьеру, - сообщили в МВД по Башкирии.

Когда отец жительницы Стерлитамака увидел уведомление о снятии денег со счетов, он попытался дозвониться до дочери. Но мошенники заставили ее заблокировать номера родителей, и она не ответила. Тогда мужчина позвонил в полицию. Сотрудники МВД дозвонились до введенной в заблуждение девушки, уговорили раскрыть свое местоположение и предотвратили передачу денег курьеру. Благодаря работе стражей порядка семья избежала потери 725 тысяч рублей.

По факту мошенничества МВД по Башкирии возбуждено уголовное дело.

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