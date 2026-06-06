В Башкирии выставили на торги здание бывшего сельского ФАПа

Фото: Олег Укладов. Перейти в Фотобанк КП

Здание бывшего фельдшерско-акушерского пункта выставили на продажу в Краснокамском районе Башкирии. По данным издания UfaTime.ru, на торги выставили ФАП в селе Новый Каинлык. Площадь здания составляет 56,4 квадратных метра. Вместе с ним продается и земельный участок в 467 квадратных метра и склад.

По информации издания, начальная цена лота на аукционе составляет 682 тысячи рублей. Торги будут проводиться по схеме снижения стоимости – каждый шаг аукциона минус 10% от этой суммы. Минимальная цена продажи значится как 50% от изначальной – 341 тысяча рублей. Ранее здание ФАПа четыре раза выставляли на торги, но покупателя найти не удалось.

Заявки на участие в торгах принимаются до 28 июня, пишет UfaTime.ru.

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