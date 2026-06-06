В Уфе за сутки выявили 6 случаев загрязнения воздуха химикатами

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Башгидрометцентр зафиксировал за 4 июня шесть случаев загрязнения воздуха в Уфе. Максимально допустимый уровень содержания вредных веществ в атмосфере показала станция мониторинга на улице Свободы.

По данным метеорологов, в тот день было зафиксировано превышение допустимой концентрации (ПДК) в воздухе диоксида серы в 13:00 в 1,5 раза, а в 19:00 в 1,3 раза. Кроме того, на улице Ульяновых выявили 4 июня повышенное содержание сероводорода в 13:00 в 2,8 раза и в 19:00 в 1,9 раз. На этой же станции выявили превышение ПДК изопропилбензола днем в 1,4 раза и вечером в 2,3 раза.

Ранее в госкомитете Башкирии по ЧС сообщали, что жители Уфы весь день жаловались на сильных химический запах в воздухе. Однако по данным ведомства тогда мобильная лаборатория опасных веществ не выявила.

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