В МВД по Башкирии раскрыли подробности избиения девушки в Уфе

Фото: «Честный репортаж»

Накануне в соцсетях быстро распространилось видео, снятое ночью в одном из уфимских дворов. На камеры домофонов попал момент, когда по двору бежит девушка и просит о помощи, а за ней сразу же некий молодой человек. Позднее, на камеру другого подъезда попал момент, как эту же девушку в бессознательном состоянии кладут на скамейку соседи. Вероятно, агрессивный парень догнал ее и избил до беспамятства.

Двое неравнодушных соседей сразу же позвонили в полицию и сообщили об избиении несчастной. Сегодня, 6 июня, подробности ночного происшествия сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

По данным ведомства, минувшей ночью полицейские прибыли на место ЧП и опросили предполагаемую потерпевшую. Девушка находилась в состоянии опьянения и на месте отказалась от написания заявления. Ее доставили в медучреждение, но после осмотра отпустили.

- Сожитель девушки пояснил, что в ходе ссоры нанёс ей один удар ногой. Оба участника конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения, - отметили в МВД по Башкирии.

Сейчас полиция проводит проверку по данному факту. По ее результатам и по результатам медицинского заключения, полиция даст правовую оценку действиям всех участников конфликта, сообщили в пресс-службе ведомства.

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