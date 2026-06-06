Хабиров прокомментировал участие Башкирии на ПМЭФ-2026

Фото: пресс-служба главы РБ

В минувшую пятницу, 5 июня, завершился Санкт-Петербургский Международный экономический форум. Участвовала в форуме и делегация Башкирии, которую возглавлял глава республики Радий Хабиров. По завершении события он в своих соцсетях прокомментировал прошедшее событие.

Как отметил Хабиров, делегация республики выполнила главную задачу, которую ставила перед началом ПМЭФ-2026: Башкирия показала возможности региона партнерам и заключила ряд важных соглашений.

- Все цифры, суммы инвестиций, ожидаемый экономический эффект нам еще предстоит посчитать. Спасибо всем друзьям республики, нашим партнерам за добрые слова в адрес Башкортостана, - написал в своих соцсетях Хабиров.

Глава Башкирии также поблагодарил членов команды за достойную подготовку и качественную работу на прошедшем форуме.

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