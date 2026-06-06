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НовостиЗвезды6 июня 2026 11:15

Ляйсан Утяшева приехала в гости к бабушке в Башкирию и выложила трогательное фото

Ляйсан Утяшева поделилась трогательным фото с бабушкой из Башкирии
Павел КРАЙНОВ
Фото: соцсети Ляйсан Утяшевой

Фото: соцсети Ляйсан Утяшевой

Ляйсан Утяшева накануне приехала в Уфу на фестиваль для предпринимателей и осталась погостить у своей бабушки. Как известно, нэнэйка знаменитой гимнастки и телеведущей живет в деревне в Альшеевском районе Башкирии. Популярная внучка о ней никогда не забывает и, когда есть такая возможность, приезжает погостить.

Сегодня Утяшева выложила в своих соцсетях фотографию с нэнэйкой и написала трогательный пост. В нем ведущая поблагодарила бабушку за самый теплый прием.

- Сколько же в тебе силы и жизнелюбия, моя бесценная нэнэй! Самый теплый прием, любимая еда и объятия, которых нет роднее! Всем бабушкам и нэнэйкам поклон, —написала Ляйсан Утяшева в соцсетях.

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