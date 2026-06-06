В Башкирии рыбаки на «Ниве» укатились в реку, один из них погиб

Фото: ГК РБ по ЧС

Сегодня утром, 6 июня, в Бирском районе Башкирии на озере Узеть погиб рыбак. По дынным госкомитета республики по ЧС, около 4 часов утра двое мужчин на «Шевроле Нива» приехали на рыбалку. В темноте водитель не заметил склон, и машина попала в водоем.

Как сообщили в пресс-службе экстренного ведомства, одному из рыбаков удалось выбраться из утонувшей машины. К сожалению, 42-летний водитель был позднее найден водолазами, он утонул.

Также сегодня, 6 июня, водолазы госкомитете Башкирии по ЧС завершили поиски мужчины в Аскинском районе. Три дня назад он пропал по дороге из магазина домой. Все это время спасатели обследовали три ближайших водоема и, в итоге, обнаружили тело пропавшего.

- Сегодня в ходе водолазных работ пропавший был обнаружен в водоёме на глубине около пяти метров, в десяти метрах от берега, - сообщили в экстренном ведомстве.

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