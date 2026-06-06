В Башкирии отремонтируют участок дороги Старосубхангулово – Мраково

Фото: vk.com/udhrb

В нынешнем сезоне дорожные службы отремонтируют участок трассы Старосубхангулово – Мраково, пишет UfaTime.ru со ссылкой на Управление дорожного хозяйства Башкирии. Дорога проходит по территории Бурзянского района республики.

При этом в Управлении дорожного хозяйства сообщили изданию, что ремонт «других участков» этой же дороги, проходящей через Кугарчинский район Башкирии, «планируется в последующие годы при выделении финансирования». В ведомстве подчеркнули, что подрядчик по ремонту дороги периодически «профилирует покрытие с локальным добавлением нового материала».

Дорожники начнут выравнивать асфальт на участке Старосубхангулово – Мраково уже на днях – эти работы запланированы на первую декаду июня.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.