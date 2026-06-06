В Башкирии на сельской дороге перевернулась «Лада Калина», водитель погиб

Фото: ГАИ по РБ

Сегодня утром, 6 июня, на 28 километре сельской дороги Приютово-Бижбуляк в Бижбулякском районе республики перевернулась «Лада Калина».

По данным ГАИ по Башкирии 19-летний водитель легковушки не справился с управлением, и машина вылетела в кювет. В результате аварии сам он погиб до приезда скорой помощи. 16-летняя пассажирка, находившаяся в салоне, с различными травмами была госпитализирована в больницу.

- В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту происшествия, устанавливаются все обстоятельства и причины аварии, - сообщили в ГАИ по Башкирии.

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