В Башкирии перекроют движение по участку дороги из-за Сабантуя

Сегодня, 6 июня, с 8:00 и до 15:00 будет полностью перерыто движение на участке дороги Толбазы – Семенкино, сообщили в Минтрансе Башкирии.

- Организаторы мероприятия и дорожные службы приносят извинения за временные неудобства и просят планировать свой маршрут и время в пути заранее, - передают в дорожном ведомстве.

Известно, что перекрытие дороги для движения автомобильного транспорта связано с праздничными мероприятиями. Сегодня в Аургазинском районе Башкирии, где расположен этот участок дороги, проходит Сабантуй.

Традиционный праздник завершения весенних полевых работ пройдет 6 июня в Альшеевском, Архангельском, Аскинском, Аургазинском, Бакалинском, Бижбулякском, Буздякском, Бурзянском, Ермекеевском, Зианчуринском, Кармаскалинском, Кушнаренковском, Мелеузовском, Миякинском, Уфимском, Учалинском, Хайбуллинском, Чекмагушевском, Чишминском и Янаульском районах.

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