Рынок поддержанных авто в Башкирии: спрос вырос на 16,5%

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В Башкирии по итогам минувшей весны спрос на машины с пробегом увеличился на 16,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Средняя цена подержанного авто в республике составила 1 млн рублей. Такие данные со ссылкой на экспертов популярного сервиса объявлений приводит издание UfaTime.ru.

Бесспорным лидером спроса остается Lada – на нее приходится почти треть всего интереса покупателей (29,6%). За ней следуют Toyota (6,5%), Kia (6,1%), Hyundai (5,7%) и Volkswagen (4,7%). Самыми популярными моделями стали Lada Granta, Lada Priora, Lada Kalina и Lada 2114 Samara. В топ-10 также вошли Hyundai Solaris, Lada 4x4 (Нива), Kia Rio, Toyota Camry, Renault Logan и Skoda Octavia.

Фаворитом весны стал китайский бренд Haval – спрос на него вырос вдвое, сразу на 109,2%. Заметный прирост показали также Datsun (+59,9%), Geely (+43,1%), Suzuki (+36,9%) и Hyundai (+30,9%). Среди моделей сильнее всего прибавили Nissan Qashqai (+48%), Toyota Corolla (+45,8%), Lada Niva Legend (+43,4%), Nissan X-Trail (+42%) и Chevrolet Aveo (+41,1%).

При этом часть автомобилей за год заметно подешевела. Сильнее всего снизились цены на Datsun – на 10,3%, до 444 тысяч рублей, Daewoo – на 9,8%, до 194 тысяч рублей, и Peugeot – на 9,1%, до 556 тысяч рублей. Среди моделей рекордное падение цены показала Daewoo Nexia – минус 10,6%, до 167 тысяч рублей. Также подешевели Lada Priora, Hyundai Accent, Lada Kalina, Renault Logan и Nissan X-Trail.

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