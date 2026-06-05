Убытки в 1,5 млрд рублей: как завершился 2025 год у АПК «Алексеевский»

Фото: АПК «Алексеевский»

Агропромышленный комплекс «Алексеевский», принадлежащий правительству Башкирии, обновил годовую отчетность – и цифры оказались куда хуже прежних. Убыток за 2025 год вырос с 180 млн до более чем 1,5 млрд рублей.

Пересмотр показателей связан с корректировкой ряда статей. Стоимость основных средств снизилась с 3,1 млрд до 2,3 млрд рублей. Вместо валовой прибыли в 217,1 млн рублей аудит зафиксировал валовой убыток в 29,1 млн рублей. Прочие расходы выросли почти в десять раз – с 124,6 млн до 1,2 млрд рублей. При этом в отчетность добавили ранее не учтенные поступления от дочерних предприятий на 274,6 млн рублей.

Выручка осталась на прежнем уровне – 1,25 млрд рублей. Больше всего принесла продажа огурцов – 609,5 млн рублей, молока и молочной продукции – 301 млн рублей, томатов – 118,6 млн рублей. Остаток сложился из продажи молодняка крупного рогатого скота, производства сахара и оказания услуг.

Основные активы компании – теплицы и сельхозугодья – расположены в Башкирии. В начале года «Алексеевский» закрыл сеть из 80 розничных магазинов и подал заявление о банкротстве. Весной в компании сменилось руководство: вместо Дмитрия Овчинникова гендиректором стал Айдар Юнусов.

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