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НовостиОбщество5 июня 2026 17:11

Границы Уфы расширяются: в состав города намерены включить новый населенный пункт

Поселок Керамика планируют включить в состав Уфы
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: Горсовет Уфы

Фото: Горсовет Уфы

Комитет Государственного Собрания – Курултая Башкирии по государственному строительству и местному самоуправлению поддержал инициативу о расширении границ Уфы. Об этом рассказали в Горсовете столицы республики.

Речь идет о поселке Керамика площадью 5,2 гектара. Сейчас он входит в состав Тугайского сельсовета Благовещенского района, но фактически его инфраструктура – инженерные сети и общежития – уже является муниципальной собственностью Уфы.

Проблема в том, что объекты зарегистрированы в реестре недвижимости без почтовых адресов. Из-за этого жители общежитий не могут приватизировать свое жилье.

Инициативу в комитете представил постоянный представитель горсовета в Курултае Андрей Борисов. Он рассказал, что жители поселка уже провели собрание и большинством голосов поддержали присоединение к Уфе. Собрание признали состоявшимся.

Включение поселка в границы города, как считают в Горсовете, позволит официально закрепить его обслуживание за Уфой, присвоить адреса объектам недвижимости и наладить регистрацию жителей.

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