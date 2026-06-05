Защитник Алексей Василевский покинул «Салават Юлаев»: он сыграл за клуб 254 матча

Фото: ХК «Салават Юлаев»

Защитник Алексей Василевский покидает «Салават Юлаев» – его контракт с клубом истек. Об этом рассказали в пресс-службе команды.

В системе клубу Василевский попал 17 лет назад. Он дебютировал в 2009 году за «Толпар», в сезоне 2012/2013 стал чемпионом ВХЛ в составе «Тороса», а в минувшем сезоне завоевал бронзу КХЛ вместе с «Салаватом Юлаевым».

В регулярном чемпионате сезона 2024/2025 защитник провел 50 матчей и набрал 7 очков (3 гола + 4 передачи). В плей-офф сыграл 10 игр и отдал две результативные передачи.

За все время в «Салавате Юлаеве» Василевский провел 254 матча и набрал 38 очков (14 голов + 24 передачи). Клуб поблагодарил хоккеиста за игру и пожелал удачи в карьере.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.