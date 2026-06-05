«Мы будем стремиться выше»: Хабиров поблагодарил Путина за высокую оценку инвестиционного климата в Башкирии

Фото: Михаил ФРОЛОВ, Иван МАКЕЕВ

Глава Башкирии Радий Хабиров поблагодарил президента России Владимира Путина за поздравление с третьим местом в Национальном рейтинге инвестиционного климата.

Он отметил, что результат достойный, но республика будет стремиться выше. По его словам, в регионе работает сильная управленческая команда, способная на большее.

Ранее Путин на пленарном заседании 29-го Петербургского международного экономического форума назвал пятерку регионов-лидеров рейтинга. В нее вошли Москва, Татарстан, Башкирия, Нижегородская и Московская области.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.