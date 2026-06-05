Фото: Аккаунт Айрата Аминева в соцсетях

В селе Аскаров (Аскаровский район Башкирии) у Вечного огня в День России откроют монумент «Родина-мать зовет» высотой почти шесть метров. Об этом рассказал глава администрации муниципалитета Айрат Аминев.

В Башкирии появится копия памятника «Родина-мать зовет»

По его словам, он лично приехал посмотреть на ход работ и остался под сильным впечатлением. Монумент хорошо виден издалека и не оставляет равнодушным.

– Монументально, строго, со слезой в бетоне. Сердце замирает, – отметил глава района.

Аминев подчеркнул, что открытие в День России – символичный выбор: память о защитниках Родины и любовь к стране неразрывно связаны. Он пригласил всех жителей района на торжественную церемонию.

– Когда мы будем приходить к Вечному огню с детьми и внуками, можно будет просто поднять голову и сказать: «Смотри, это наша история. Это наша боль. Это наша гордость». Дети все поймут без лишних слов, – заявил Айрат Аминев.

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