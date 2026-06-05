Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика5 июня 2026 14:44

Путин: Башкирия в топ-5 регионов России по инвестиционному климату

Об этом президент заявил на заседании ПМЭФ
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Башкирия вошла в число лидеров национального рейтинга инвестиционного климата. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании 29-го Петербургского международного экономического форума.

Первенство в рейтинге разделили пять регионов: Москва, Татарстан, Башкирия, Нижегородская и Московская области. Путин отметил, что впервые в число лучших вошли Санкт-Петербург и Сахалинская область. Среди регионов с наибольшей динамикой роста – Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Омская, Владимирская и Волгоградская области, Краснодарский и Приморский края.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.