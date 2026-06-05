Опасные вещества выявили в воздухе Уфы: их концентрация превысила норму в несколько раз

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Вчера, 4 июня, воздух в Уфе оказался загрязнен выше нормы. Об этом рассказали в Башгидрометцентре.

Главным источником загрязнения стал сероводород – его концентрация достигла 2,8 предельно допустимой нормы. Наихудшие показатели зафиксировали в час дня на посту по улице Ульяновых, 57: сероводород превысил норму в 2,8 раза, изопропилбензол – в 1,4 раза. К вечеру того же дня на том же посту концентрация изопропилбензола выросла до 2,3 ПДК, а сероводорода немного снизилась – до 1,9 ПДК.

На посту по улице Свободы, 44 в час дня превысил норму диоксид серы – 1,5 ПДК, к семи вечера показатель снизился до 1,3 ПДК.

По остальным веществам – пыли, оксиду углерода, диоксиду азота, формальдегиду, бензолу и тяжелым металлам – превышений не выявили.

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