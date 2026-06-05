Кости человека и лошади: в Башкирии нашли таинственное захоронение

Фото: Евразийский музей кочевых цивилизаций

В Баймакском районе Башкирии завершилась экспедиция по исследованию Ишмухаметовского кургана. Об этом рассказали в Евразийском музее кочевых цивилизаций.

Раскопки провели археологи музея совместно с Научно-производственным центром по охране и использованию объектов культурного наследия Башкирии. В кургане обнаружили всаднический комплекс: захоронение человека, бронзовые элементы конской сбруи и кости лошади. Находки относятся к эпохе раннего железного века.

Курган удалось найти благодаря цифровой археологии: беспилотник оцифровал 65 тысяч гектаров территории и выявил множество прежде неизвестных объектов. Без вмешательства ученых Ишмухаметовский курган мог бы исчезнуть через два-три года – его земля ежегодно распахивается.

Все найденные предметы останутся в республике. Металлические изделия отправят на реставрацию, останки изучат антропологи, а ДНК-анализ поможет узнать больше об истории края. Результаты исследований опубликуют.

Директор музея Рамиль Насретдинов пояснил, что археологи проводят раскопки только тогда, когда объекту грозит разрушение, – чтобы сохранить историю, которую иначе можно потерять навсегда.

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