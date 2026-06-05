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НовостиПроисшествия5 июня 2026 12:46

Украл у пенсионеров 4,4 млн рублей: 22-летнего парня из Пермского края будут судить в Уфе

Курьер похитил у пенсионеров из Башкирии и Пермского края 4,4 млн рублей
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: Алексей ДУЭЛЬ.

Фото: Алексей ДУЭЛЬ.

В Уфе перед судом предстанет 22-летний житель Пермского края – курьер мошеннической группы. Об этом рассказали в прокуратуре Башкирии.

В октябре прошлого года молодой человек через мессенджер вступил в преступную группу и согласился забирать похищенные деньги у жертв и передавать их соучастникам.

Под предлогом перевода средств на «безопасный» счет он обманул шестерых пенсионеров из Пермского края и Башкирии и забрал у них в общей сложности более 4,4 миллиона рублей. Часть денег переводилась на банковские счета, подконтрольные мошенникам.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Обвиняемый признал вину. Все материалы направили в Октябрьский районный суд Уфы.

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