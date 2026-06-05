Мужчина задолжал женщине и убил ее: 21 год ему удавалось оставаться на свободе

Фото: Объединенная пресс-служба судов Башкирии

В Кумертау арестовали 47-летнего мужчину за убийство знакомой, совершенное еще в 2005 году. Об этом рассказали в Объединенной пресс-службе судов Башкирии.

По версии следствия, в апреле 2005 года мужчина задолжал женщине не менее 110 тысяч рублей и решил избавиться от долга радикальным способом. Он повалил ее на землю, нанес несколько ударов по голове, затем накинул на шею электрический провод и задушил ее. Тело сбросил в погреб заброшенного гаража неподалеку.

Скелетированные останки обнаружили в 2007 году – но установить виновного тогда не удалось. Обвиняемый долгое время скрывал свою причастность к преступлению и давил на свидетеля, который более 20 лет молчал.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Суд отправил обвиняемого под стражу.

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