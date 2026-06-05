В Башкирии на берегу реки нашли холодильник с трупом внутри: мужчину жестоко убили

Фото: МВД Башкирии

В Салавате арестовали ранее судимого 35-летнего мужчину по обвинению в убийстве знакомого. Об этом рассказали в СК и МВД Башкирии.

По версии следствия, в декабре прошлого года обвиняемый вместе с приятелями распивал спиртное в одной из квартир города. Между ним и знакомым вспыхнул конфликт, который перерос в драку. Пьяный мужчина нанес потерпевшему множество ударов руками и музыкальной колонкой. После этого он лег спать, а утром обнаружил, что приятель мертв.

Чтобы скрыть преступление, обвиняемый вместе с товарищем купил старый холодильник, спрятал туда тело и прикрутил дверцу металлическими пластинами. Затем заказал грузовую «Газель» и вывез холодильник на берег реки Белой на окраине города, оставив его рядом с садовым товариществом.

В прошлом месяце двое местных жителей приехали на дачу и увидели на берегу брошенный холодильник. Решив, что он может пригодиться в хозяйстве, открыли дверцу – и обнаружили внутри тело. Личность погибшего установили по отпечаткам пальцев. Им оказался 67-летний уроженец Мелеузовского района, ранее судимый за повторное управление транспортом в состоянии опьянения. Экспертиза показала, что смерть наступила несколько месяцев назад.

Следователи и криминалисты СК совместно с оперативниками МВД установили круг общения погибшего и выяснили, где и с кем его видели в последний раз. Вскоре подозреваемого задержали.

Суд по ходатайству следователя отправил обвиняемого под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следствие также оценит действия человека, который помогал прятать тело.

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