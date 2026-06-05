В Нефтекамске вспыхнула крыша жилого дома: прокуратура взяла ситуацию на контроль

Фото: Прокуратура Башкирии

Прокуратура взяла под контроль установление причин и обстоятельств пожара в Нефтекамске. Об этом рассказали в ведомстве.

Сегодня днем в городе загорелась кровля многоквартирного дома на переулке Кувыкина. По данным МЧС, пострадавших нет. Пожар локализован на площади 2 тысячи квадратных метров.

На место выехал исполняющий обязанности прокурора Нефтекамска Айнур Ханов для координации действий правоохранителей и спецслужб.

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