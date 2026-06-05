Из горящей пятиэтажки в Башкирии эвакуировали жильцов

Пожарные тушат кровлю многоэтажки в Нефтекамске, жильцов эвакуировали.

ВНефтекамске произошел пожар в многоквартирном доме. Возгорание случилось на кровле здания по улице Кувыкина, 3.

Глава администрации города Эльдар Валидов сообщил, что все службы уже работают на месте. Пожарные занимаются тушением. Местные жители рассказали, что совсем недавно крышу ремонтировали.

Сейчас уже все жильцы покинули горящий дом. Подробности происшествия уточняются.

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