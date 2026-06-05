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НовостиЭкономика5 июня 2026 8:30

Башкирия третий год подряд заняла 3 место в рейтинге инвестиционного климата

Радий Хабиров назвал такой результат итогом колоссальной системной работы
Дарья КИНЗИКЕЕВА
АСИ оценивало регионы по 88 показателям, опросив больше 500 тысяч предпринимателей.

АСИ оценивало регионы по 88 показателям, опросив больше 500 тысяч предпринимателей.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На полях Петербургского международного экономического форума Агентство стратегических инициатив представило новый Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата регионов. Башкирия заняла в нем третье место третий год подряд.

Первое место поделили Москва и Республика Татарстан. На втором месте разместились Нижегородская и Московская области.

Глава АСИ Светлана Чупшева отметила, что топ сформирован по 88 показателям и 8 направлениям. В опросах участвовали больше 500 тысяч предпринимателей из всех регионов России. Среди новых направлений оценки – эффективность ввода объектов культурного наследия.

Напомним, по итогам рейтингов 2024 и 2025 годов Башкирия также занимала третье место. Глава республики Радий Хабиров назвал такой результат итогом колоссальной системной работы. В 2026 году АСИ впервые опубликовало в открытом доступе аналитический доклад по формированию рейтинга.

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