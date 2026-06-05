Башкирия третий год подряд заняла 3 место в рейтинге инвестиционного климата

АСИ оценивало регионы по 88 показателям, опросив больше 500 тысяч предпринимателей. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На полях Петербургского международного экономического форума Агентство стратегических инициатив представило новый Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата регионов. Башкирия заняла в нем третье место третий год подряд.

Первое место поделили Москва и Республика Татарстан. На втором месте разместились Нижегородская и Московская области.

Глава АСИ Светлана Чупшева отметила, что топ сформирован по 88 показателям и 8 направлениям. В опросах участвовали больше 500 тысяч предпринимателей из всех регионов России. Среди новых направлений оценки – эффективность ввода объектов культурного наследия.

Напомним, по итогам рейтингов 2024 и 2025 годов Башкирия также занимала третье место. Глава республики Радий Хабиров назвал такой результат итогом колоссальной системной работы. В 2026 году АСИ впервые опубликовало в открытом доступе аналитический доклад по формированию рейтинга.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.