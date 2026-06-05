В Уфе на улицы вышли роботы-уборщики

Машины не устают и могут работать круглосуточно.

Вцентре Уфы заметили робота, который убирает улицы от пыли. Город начал тестировать перспективные технологии роботизированной уборки в реальных условиях. Об этом сообщили в мэрии Уфы.

По словам чиновников, цель проекта - объективно оценить эффективность, экономическую целесообразность и адаптивность автономных систем в городской среде. Роботы собирают данные о состоянии улиц, потоках пешеходов и загрязнениях. Эта информация поможет создать «умный город», где всё будет работать слаженно и эффективно.

В муниципалитете отметили, что если тестовый запуск окажется успешным, Уфа может стать одним из первых городов России, где автономные системы станут неотъемлемой частью городской жизни. Это новый стандарт чистоты и порядка. Роботы не устают, не болеют и могут работать круглосуточно. Значит, улицы Уфы могут стать чище и аккуратнее уже в ближайшие годы.

Пока тестируют два аппарата. Один работает в парке Победы, а второй – в популярном городском пространстве.

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