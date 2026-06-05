В Башкирии объяснили, зачем летом отключают горячую воду

В ЦУР напомнили, что плановые отключения нужны для подготовки к отопительному сезону. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Центре управления Республикой Башкортостан разъяснили, почему летом отключают горячую воду. С наступлением тепла в Уфе и других городах республики начинается период плановых отключений. Для многих жителей это ежегодное неудобство вызывает вопросы.

Специалисты ЦУР напоминают, что летняя профилактика – необходимая мера. Она нужна для подготовки к следующему отопительному сезону. Ключевая процедура, ради которой и отключают воду, называется гидравлическими испытаниями. В трубы под давлением, которое превышает рабочее, закачивают холодную воду. Этот процесс позволяет выявить изношенные участки. Если труба не выдерживает, это происходит в контролируемых условиях. Так специалисты находят дефекты и устраняют их до наступления холодов. Это помогает предотвратить серьезные аварии зимой. В период отключения ремонтники также меняют проблемные участки, обслуживают и чистят оборудование.

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