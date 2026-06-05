В Башкирии мужчина заблудился в лесу

Мужчина потерялся в лесу 4 июня. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ишимбайском районе Башкирии заблудился мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Сигнал о пропавшем поступил по номеру 112. Потерявшегося в итоге нашел очевидец. Медицинская помощь мужчине не потребовалась.

Напомним, 3 июня в Стерлитамакском районе другой мужчина заблудился в поле. Тот случай тоже закончился благополучно, так как потерявшийся нашелся самостоятельно.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.