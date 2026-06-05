В Башкирии 55-летний машинист крана сорвался с четырехметровой высоты

Пострадавшего с тяжелой сочетанной травмой госпитализировали в районную больницу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Учалинском районе Башкирии произошел несчастный случай на производстве. Машинист крана упал с высоты и получил тяжелую травму.

Инцидент случился 29 мая на территории вспомогательной службы горного цеха АО «Уральские камни». 55-летний мужчина сорвался с высоты четырех метров. С тяжелой сочетанной травмой его госпитализировали в районную больницу.

Государственная инспекция труда уже приступила к расследованию этого происшествия. Специалистам предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.