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НовостиЧто происходит5 июня 2026 5:00

В Башкирии 55-летний машинист крана сорвался с четырехметровой высоты

Машинист крана из Учалинского района упал с четырехметровой высоты
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Пострадавшего с тяжелой сочетанной травмой госпитализировали в районную больницу.

Пострадавшего с тяжелой сочетанной травмой госпитализировали в районную больницу.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Учалинском районе Башкирии произошел несчастный случай на производстве. Машинист крана упал с высоты и получил тяжелую травму.

Инцидент случился 29 мая на территории вспомогательной службы горного цеха АО «Уральские камни». 55-летний мужчина сорвался с высоты четырех метров. С тяжелой сочетанной травмой его госпитализировали в районную больницу.

Государственная инспекция труда уже приступила к расследованию этого происшествия. Специалистам предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося.

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