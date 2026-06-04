За неделю в Башкирии скакнули цены на огурцы, морковь и лук

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии за неделю подорожали огурцы, морковь и лук. Это следует из данных, опубликованных Башстатом.

Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 26 мая по 1 июня огурцы подорожали на 6,84%. На этой неделе их средняя цена составила 118,39 рубля. Также жителям республики на 2,31% больше придется отдать за морковь (средняя цена – 52,76 рублей) и на 2,19% за репчатый лук (41,71 рубля).

Однако на этой неделе на 2,94% подешевели бананы (140,46 рубля), на 2,08% – куриные яйца (85,28 рубля), на 1% – яблоки (155,91 рубля).

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