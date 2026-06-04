Руководителю госоркестра Башкирии продлили домашний арест: его обвиняют в растрате бюджета

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Кировский районный суд Уфы продлил домашний арест руководителю государственного оркестра Башкирии Артуру Назиуллину на два месяца – до 6 сентября. Защита музыканта добивалась замены меры пресечения на залог до 2 миллионов рублей или запрет определенных действий – суд эти доводы не принял.

Назиуллина задержали в конце января. По версии следствия, он заключил контракт с предпринимателем Гульнарой Юриной по заведомо завышенной цене при подготовке к фестивалю классической музыки «Романтика осени». Ущерб бюджету оценивают в 1,9 миллиона рублей.

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