Выкуп земли в Уфе: мэрия утвердила новый порядок

Фото: Рустем АХУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мэрия Уфы утвердила новый порядок выкупа муниципальных земельных участков для владельцев расположенных на них объектов недвижимости. Документ опубликовали на сайте администрации.

Воспользоваться услугой могут физические лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица – собственники зданий, сооружений или помещений на нужном участке. Подать заявление можно лично в Управление земельных и имущественных отношений, через МФЦ, почтой или в электронном виде – через «Госуслуги» или Региональный портал Башкирии. От имени заявителя вправе действовать представитель по доверенности.

Заявление рассматривают не дольше 20 календарных дней. По итогам заявитель получает либо проект договора купли-продажи, либо отказ с указанием причин. Госпошлина за услугу не взимается.

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