Уфимцы пожаловались на химический запах: что обнаружили специалисты

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Жители Уфы почувствовали резкий химический запах и обратились на горячую линию системы-112. Об этом рассказали в пресс-службе Государственного комитете республики по чрезвычайным ситуациям.

На место выехала передвижная лаборатория химико-радиометрического центра. По результатам замеров превышений предельно допустимых концентраций опасных веществ в воздухе не обнаружили.

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