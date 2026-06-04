Супруги решили подзаработать, связавшись с мошенниками. Итог – оба на скамье подсудимых

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Мировой суд Нефтекамска вынес приговор супружеской паре из Янаульского района Башкирии за участие в схеме незаконного оборота платежных средств. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры республики.

В сентябре прошлого года неизвестные предложили мужчине деньги за доступ к его банковскому счету и карте. Он согласился и привлек к схеме жену. Супруги передали злоумышленникам карту, на которую те зачислили 300 тысяч рублей. Когда обналичить деньги напрямую не вышло, средства перевели на счет в другом банке, сняли и передали соучастникам. За участие в махинации пара получила 25 тысяч рублей.

Суд признал обоих виновными по уголовным статьям «Неправомерный оборот средств платежей» и «Пособничество в неправомерном обороте средств платежей». Мужу назначили 280 часов обязательных работ, жене – 9 месяцев ограничения свободы. Кроме того, суд взыскал с осужденных доход, полученный преступным путем.

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