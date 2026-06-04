Теперь официально: Константин Климин стал министром торговли Башкирии

Фото: Аккаунт Константина Климина в соцсетях

Глава Башкирии Радий Хабиров назначил Константина Климина министром торговли и услуг республики. Руководитель региона подписал соответствующий указ.

С 6 апреля Климин руководил ведомством в статусе исполняющего обязанности. До назначения он представлял республику при Торгпредстве России в Беларуси.

Климину 47 лет, он родился в Уфе. Окончил Уфимский технологический институт сервиса и аспирантуру в БАГСУ. В разные годы руководил АНО «Конгресс-бюро Башкортостана «Офис-Группа»» и участвовал в ряде коммерческих проектов.

Предыдущий министр Азат Аскаров возглавлял ведомство с февраля прошлого года. До этого он работал представителем республики в Узбекистане и первым замминистра торговли и услуг.

Об уходе Аскарова стало известно 6 апреля, Хабиров наградил его медалью «За трудовую доблесть».

Напомним, глава Башкирии Радий Хабиров возглавил официальную делегацию республики на XXIX Петербургском международном экономическом форуме, который проходит с 3 по 6 июня. В программе – рабочие встречи, панельные сессии, участие в дискуссиях по вопросам социально-экономического развития России.

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