Анализы отрицательные: у арестованного мэра Уфы не нашли наркотики и психотропные вещества

Фото: Рустем АХУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Взятые биоматериалы у мэра Уфы Ратмира Мавлиева не содержат наркотиков и психотропных веществ. Об этом «КП-Уфа» рассказал его адвокат Марат Самойлов.

По словам защитника, Мавлиев сам решил сдать анализы в одной из уфимских клиник – не дожидаясь официальных результатов от следствия. Исследования не выявили метамфетамин, кокаин, экстази и другие запрещенные вещества. Самойлов рассказал, что анализы при задержании 28 апреля в республиканском наркологическом диспансере и в больнице, куда Мавлиев попал с сердечным приступом, также дали отрицательный результат.

Ранее, как сообщал адвокат, криминалисты дважды принудительно брали у мэра образцы волос и слюны. Юрист обжаловал эти действия в Советском районном суде, однако жалобу не удовлетворили. На вопрос о причинах изъятия биоматериалов Самойлов ответить затруднился и добавил, что никаких вредных привычек у Мавлиева никогда не было.

Напомним, мэру предъявили обвинения по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Получение взятки». Суд первой инстанции отправил его под стражу, но Верховный суд Башкирии изменил меру пресечения на домашний арест – с учетом малолетних детей и положительных характеристик.

По версии следствия, Мавлиев организовал отчуждение земли санатория «Радуга» и потребовал от представителя строительной компании выкупить ее в его интересах в обмен на покровительство. Кроме того, следователи считают, что он организовал сбор денег с рекламных агентств под видом пожертвований: на счет фонда поступили 30 млн рублей, часть которых потратили на автомобиль за 21 млн рублей. В отдельном эпизоде фигурирует девелопер, который, по данным следствия, передал мэру 10 млн рублей за разрешение на ввод жилого дома в эксплуатацию.

Помимо Мавлиева, под подозрением находятся его заместитель, замначальника управления мэрии по земельным и имущественным отношениям и директор санатория «Радуга».

Недавно исполняющим обязанности мэра Уфы был назначен 43-летний Рустам Шарипов, который ранее руководил Бурзянским и Хайбуллинским районами Башкирии.

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