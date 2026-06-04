Тысячи людей стали жертвами укусов клещей в Башкирии: более трети – дети

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

С начала клещевого сезона за медицинской помощью в Башкирии обратились 4044 человека – таковы данные на 1 июня. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре республики.

Каждый третий пострадавший – ребенок: доля детей среди укушенных составляет около 34%.

В регионе продолжается обработка территорий акарицидными средствами. К началу июня обработано 4268 га, из них более 1778 га – территории детских лагерей и оздоровительных организаций. Ежегодно в список обрабатываемых зон входят парки, скверы, зоны отдыха и территории детских учреждений. Сдать клеща на анализ можно в Центре гигиены и эпидемиологии и его филиалах.

В Роспотребнадзоре напомнили о мерах защиты: в лес и парк стоит надевать закрытую одежду и использовать репелленты. Самым надежным способом защиты от клещевого вирусного энцефалита остается вакцинация.

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