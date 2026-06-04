СК Башкирии: в республике упал уровень детской преступности

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В Следственном комитете Башкирии прошла коллегия по вопросам защиты прав несовершеннолетних и профилактики подростковой преступности. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

На мероприятии подвели итоги за 2024-2025 годы и первые четыре месяца 2026-го. Коллегию возглавил исполняющий обязанности руководителя СК Башкирии Марат Галиханов. С докладом выступил руководитель контрольно-следственного отдела Рафаэль Загитов.

На заседании отметили, что в 2025 году число преступлений с участием несовершеннолетних росло – прежде всего преступлений против личности и в сфере оборота наркотиков. За первые четыре месяца 2026 года показатели пошли на убыль.

Участники разобрали сроки и качество расследований и указали на недопустимость затягивания дел и следственных ошибок. Следователям поручили активнее выявлять взрослых, которые втягивают подростков в криминальную среду, и давать их действиям жесткую правовую оценку.

По итогам заседания разработали комплекс мер: повышение квалификации следователей, сокращение сроков экспертиз и усиление работы по выявлению скрытых преступлений среди молодежи.

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