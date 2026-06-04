Потратил сотни тысяч на себя и на ставки: уфимец похитил сбережения участника СВО

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии вынесли приговор уфимцу, который похитил деньги участника СВО. Об этом сообщила прокуратура республики.

В феврале 2024 года мужчина взял у военнослужащего банковскую карту – пообещал передать ее супруге бойца. Вместо этого он потратил поступавшие на счет деньги на себя, в том числе делал ставки в букмекерской конторе. Общая сумма похищенного составила более 800 тысяч рублей.

Подсудимый вину признал. Ранее он уже неоднократно привлекался к ответственности за преступления против собственности.

Октябрьский городской суд признал его виновным в краже с банковского счета в крупном размере и приговорил к четырем годам колонии строгого режима. Помимо этого, инстанция удовлетворила требование о взыскании суммы ущерба.

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