Шелдон Ремпал еще на год остался в Уфе: канадец продлил контракт с «Салаватом Юлаевым»

Фото: ХК «Салават Юлаев»

Нападающий Шелдон Ремпал подписал новый однолетний контракт с уфимским «Салаватом Юлаевым». Об этом рассказали в хоккейном клубе.

30-летний канадский форвард выступает за уфимцев с 2024 года. В дебютном сезоне он набрал 61 очко в регулярном чемпионате – 31 гол и 30 передач – и вошел в четверку лучших бомбардиров лиги. В плей-офф Ремпал стал еще результативнее: 21 очко в 19 матчах – лучший показатель в розыгрыше Кубка Гагарина – 2025 и повторение клубного рекорда. По итогам сезона команда завоевала бронзовые медали КХЛ.

За два сезона в лиге форвард провел 135 матчей и набрал 136 очков при показателе полезности «+15».

До приезда в Россию Ремпал выступал в НХЛ за «Лос-Анджелес Кингз», «Каролину Харрикейнз», «Ванкувер Кэнакс» и «Вегас Голден Найтс».

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