В Уфе ограничат движение по двум мостам: это произойдет через несколько недель

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

С 1 июля в Уфе для грузового транспорта закроют проезд по двум мостам. Об этом рассказали в администрации города.

Причина – ограниченно работоспособное состояние обоих объектов. По Затонскому мосту грузовикам запретят выезжать из города, по Демскому – движение закроют в обоих направлениях. Ограничительные меры не коснутся автобусов.

Городские службы просят водителей быть внимательнее и соблюдать требования дорожных знаков.

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