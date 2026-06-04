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НовостиОбщество4 июня 2026 11:50

Глава сельхозкооператива обманул государство на 1,7 млн рублей: предприниматель отделался «условкой»

В Башкирии глава сельхозкооператива украл из госбюджета 1,7 миллиона рублей
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Стерлитамакском районе Башкирии суд вынес приговор руководителю сельскохозяйственного кооператива, который похитил бюджетную субсидию. Об этом рассказали в прокуратуре республики.

Мужчина подал в профильное министерство заявку на субсидию в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В документах он указал завышенную стоимость оборудования – и на основании этих сведений кооператив получил из регионального бюджета более 1,7 миллиона рублей.

Подсудимый вину признал и возместил ущерб. Стерлитамакский городской суд признал его виновным по уголовным статьям «Мошенничество с использованием служебного положения» и «Неправомерный оборот средств платежей». Ему назначили 3 года 2 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и штраф в размере 150 тысяч рублей.

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