Операция, проблемы на работе и в семье: ЧП на водной горке в сауне перевернуло жизнь уфимца

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В Уфе суд обязал владельца сауны выплатить посетителю почти полмиллиона рублей за травму, полученную на водной горке. Об этом рассказала Объединенная пресс-служба судов Башкирии.

Мужчина катался с горки в сауне и сломал ногу – потребовалась операция. По его словам, персонал не выдал экипировку, не провел инструктаж и никак не предупредил об опасности. Предупреждающих вывесок в заведении тоже не было.

Из-за травмы истец лишился заработка, не мог нормально спать и участвовать в жизни семьи.

Калининский районный суд Уфы изучил доводы сторон и заключение эксперта и пришел к выводу, что предприниматель не обеспечил безопасность услуги. С владельца сауны взыскали компенсацию морального вреда и штраф – в общей сложности более 480 тысяч рублей. Решение инстанции в законную силу еще не вступило.

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