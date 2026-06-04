Жительница Башкирии пойдет под суд за ложное обвинение бывшего мужа в краже

Девушка оклеветала мужчину из личной неприязни. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии 28-летнюю жительницу Зианчуринского района ждет суд. Ее обвиняют в ложном доносе на бывшего мужа. Как рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры, женщина приписала ему тяжкое преступление.

В марте 2026 года она пришла в полицию и написала заявление. По ее словам, экс-супруг украл золотые украшения, причем незаконно проник в жилище. Однако сотрудники правоохранительных органов проверили эту информацию и выяснили правду. Оказалось, что женщина сама отдала мужчине драгоценности, а заявление написала из-за личной неприязни к нему.

Обвиняемая свою вину признала. Уголовное дело передали в Кугарчинский межрайонный суд, где его рассмотрят по существу.

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