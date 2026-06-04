Ратмир Мавлиев на домашнем аресте читает книги и проводит время с детьми

Мера пресечения не позволяет Мавлиеву пользоваться телефоном и интернетом.

Адвокат мэра Уфы Марат Самойлов рассказал журналистам ТАСС, чем занимается его подзащитный на домашнем аресте. По словам юриста, градоначальник читает книги и проводит время с детьми.

Защитник отметил, что избранная мера пресечения не позволяет Мавлиеву выполнять рабочие обязанности, так как ему запрещено пользоваться телефоном и интернетом. Адвокат также подчеркнул, что с должности мэра никто не снимал.

- Несмотря на назначение нового исполняющего обязанности главы администрации, Мавлиев остается мэром, - сказал Самойлов.

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