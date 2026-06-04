В Уфимском районе при тушении бани нашли тело погибшей женщины

Фото: МЧС по РБ

В Уфимском районе Башкирии произошла трагедия, подробности которой раскрыли в МЧС по Башкирии. Как рассказали в ведомстве, ночью в экстренные службы поступило сообщение о пожаре на улице Юбилейной в деревне Мударисово.

На место сразу отправили силы МЧС России и других экстренных служб. Пожарные потушили открытое горение в бревенчатой бане. Во время тушения внутри обнаружили тело погибшей женщины.

Сейчас причины возгорания выясняет дознаватель МЧС России. На месте работает следственно-оперативная группа.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.