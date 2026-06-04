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НовостиЧто происходит4 июня 2026 9:00

В Уфимском районе при тушении бани нашли тело погибшей женщины

В Башкирии в бане обнаружили тело женщины
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: МЧС по РБ

Фото: МЧС по РБ

В Уфимском районе Башкирии произошла трагедия, подробности которой раскрыли в МЧС по Башкирии. Как рассказали в ведомстве, ночью в экстренные службы поступило сообщение о пожаре на улице Юбилейной в деревне Мударисово.

На место сразу отправили силы МЧС России и других экстренных служб. Пожарные потушили открытое горение в бревенчатой бане. Во время тушения внутри обнаружили тело погибшей женщины.

Сейчас причины возгорания выясняет дознаватель МЧС России. На месте работает следственно-оперативная группа.

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