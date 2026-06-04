В Уфе осудили виновника массового смертельного ДТП на улице Менделеева

Суд приговорил подсудимого к 3,5 года колонии-поселения и лишил прав почти на 3 года.

Октябрьском районном суде Уфы огласили приговор 41-летнему горожанину. Его признали виновным в дорожной аварии со смертельным исходом. Трагедия произошла 1 мая 2024 года на улице Менделеева.

Мужчина управлял иномаркой «Фольксваген» и двигался по направлению к улице Лесотехникума. По пути он врезался в припаркованную «Ладу Гранту». От удара отечественную легковушку перевернуло на крышу. Затем водитель иномарки столкнулся с «Рено Дастер». У этого автомобиля от удара пострадала задняя часть, после чего он задел «Тойоту Короллу». Человек, сидевший за рулем «Лады», получил настолько серьезные травмы, что скончался еще до приезда скорой, а его пассажира с повреждениями доставили в больницу.

На заседаниях суда обвиняемый не соглашался с тем, что именно он виноват в случившемся. Несмотря на это, суд вынес обвинительный приговор. Назначенное наказание составило 3 года и 6 месяцев заключения в колонии-поселении. Дополнительно его лишили водительского удостоверения почти на 3 года (2 года 8 месяцев). Суд также постановил выплатить пострадавшим сторонам денежную компенсацию за причиненные моральные страдания.

Решение суда еще может быть обжаловано, так как оно не вступило в законную силу.

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